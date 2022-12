Czym jest import usług?

O imporcie usług można mówić w momencie, gdy przy ich świadczeniu podatnikiem jest usługobiorca. Jednocześnie muszą być spełnione łącznie cztery warunki: usługodawca powinien być podatnikiem z siedzibą lub miejscem zamieszkania albo miejscem pobytu poza terytorium Polski,

usługodawca nie rozlicza podatku należnego od towarów i usług – automatycznie świadczona usługa nie będzie podlegała opodatkowaniu w kraju dostawcy,

usługobiorca jest podatnikiem będącym osobą prawną, jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej lub osobą fizyczną mającą siedzibę, miejsce zamieszkania lub pobytu na terytorium Polski,

miejscem świadczenia usług jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług. Przy spełnieniu takich warunków przedsiębiorca, który dokonuje zakupu usług od podmiotu zza granicy będzie zobowiązany do rozpoznania importu i musi prawidłowo go rozliczyć.

Co zaliczamy do importu usług?

Istnieje wiele przykładów prezentujących, kiedy w praktyce dochodzi do importu usług, między innymi: usługi reklamowe,

usługi informatyczne,

zakup oprogramowania i licencji dla firmy,

usługi konsultingowe, Sztandarowym przypadkiem, kiedy do tego dochodzi, jest kupowanie usług reklamowych od firm zagranicznych, jak Facebook czy Google, zakup oprogramowania od takich marek jak Microsoft czy Adobe. Kluczowe pozostaje tu, że miejscem siedziby działalności dostawcy nie jest Polska. Już sam ten fakt powoduje, że należy rozpatrywać usługi w kategorii ich importu. Trzeba jeszcze sprawdzić, czy miejscem wykonywania jest zagranica, czy może Polska.

Co nie jest importem usług?

Jeśli miejscem świadczenia usługi jest kraj, w którym swoją siedzibę czy miejsce zamieszkania ma usługodawca, nie będziesz mieć do czynienia z importem. Na przykład gdy chodzi o parkowanie pojazdu przez polskiego przedsiębiorcę np. w Niemczech i poniesienie z tego tytułu kosztów, wraz z naliczeniem zagranicznego VAT-u, nie będzie to import usługi, bo miejscem jej świadczenia są Niemcy, a nie Polska. Podobnie wygląda to w przypadku usług hotelowych za granicą.

Import usług a podatki

Przy wystąpieniu importu usług z UE czy spoza UE należy rozliczyć podatek VAT, do czego zobowiązany jest nabywca. Podatek ten trzeba rozliczyć w deklaracji za okres, w którym powstał obowiązek z tytułu importu usługi.

Podatnik VAT czynny przy rozliczaniu VAT z importu usługi będzie miał prawo odliczyć VAT naliczony. Zrobi to nie wcześniej niż w okresie, w którym wykaże podatek należny fiskusowi. Z tego wynika, że import usług nie wpłynie u czynnych "vatowców" na wysokość podatku do zapłaty. Przedsiębiorca powinien w takiej sytuacji po stronie podatku VAT naliczonego i należnego wykazać tę samą wartość daniny.

Jeśli przedsiębiorca jest zwolniony z VAT, to przy imporcie usług obowiązek podatkowy i tak powstanie i będzie on musiał złożyć i zapłacić daninę wykazaną w deklaracji VAT-9M. Trzeba ją złożyć w terminie do 25 dnia kolejnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Uwaga! Podatnik zwolniony z VAT nie ma naturalnie prawa do dokonania odliczenia podatku naliczonego, przez co zapłacona kwota daniny będzie stanowiła po jego stronie koszt, zmniejszający przychód do opodatkowania.

