Czym jest opłata klimatyczna i ile wynosi?

Czym jest opłata klimatyczna?

Co należy rozumieć przez pojęcie opłaty klimatycznej? Co to jest opłata klimatyczna? To danina publiczna płacona w niektórych miejscowościach. Podstawą jej pobierania jest ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Uwzględnia właściwie dwa rodzaje opłaty klimatycznej:

opłatę miejscową,

opłatę uzdrowiskową.

Artykuł 17 tej ustawy stanowi, że rada gminy decyduje o tym, czy wprowadzić opłatę miejscową od osób fizycznych, które przebywają w danym miejscu dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych.