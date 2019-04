Dług publiczny wolniejszy niż PKB. Najlepsze dane od globalnego kryzysu

To jeden z najważniejszych wskaźników obserwowanych przez rynki finansowe na całym świecie. Można przekłamać wzrost PKB, wrzucając pieniądze z kredytów w gospodarkę, ale jeśli pożytków z tego mniej, niż samych kredytów, wszystko natychmiast wychodzi przy obserwacji relacji długu z PKB.

Okazuje się, że w Polsce ten wskaźnik zszedł do najniższego poziomu od 2008 roku, czyli początku globalnego kryzysu finansowego. GUS wyliczył wstępnie, że proporcja długu do PKB zeszła do 48,9 proc. z 50,6 proc. rok wcześniej.

Nie chodzi przy tym o to, że samo zadłużenie spadło, ale o jego relację z PKB. Nominalnie był w ciągu roku wzrost do 1,033 bln zł z 1,006 bln zł rok wcześniej. Ale w tym czasie PKB rosło dużo szybciej, w tempie aż 5,1 proc. Innymi słowy, choć dług publiczny rośnie, to jest coraz mniejszym obciążeniem dla gospodarki, bo mniejszy procent jej działalności trzeba poświęcić na spłatę.

Powrót do przeszłości

48,9 proc. wyliczone przez GUS, to nieco więcej niż liczy Ministerstwo Finansów (48,8 proc. PKB). Tak czy inaczej mniejszy poziom zadłużenia publicznego (general government) mieliśmy ostatnio w 2008 roku.

Przypomnijmy, że wtedy rząd notował gigantyczne deficyty budżetu, rzędu 100 mld zł. Nie cięto wydatków (wzrosły w 2008 o 25 mld zł rok do roku), a dochody wzrosły o zaledwie 17 mld zł, czyli o 28 mld zł mniej od założeń budżetowych.

W 2013 roku zbliżyliśmy się do konstytucyjnych limitów poziomu zadłużenia i to dlatego w kolejnym roku doszło do zaboru 150 mld zł z naszych kont w OFE na rzecz ZUS. Poziom długu w PKB rósł jeszcze do 2016 roku, czyli pierwszego, w którym ruszyły wypłaty 500+.

Teraz gospodarka błyskawicznie rośnie, m.in. dzięki dobrej koniunkturze światowej. Trzeba jednak przyznać, że my z tej koniunktury korzystamy i wzrostem gospodarki ustępujemy z większych państw w Europie tylko Irlandii. Dodatkowo właściwie zlikwidowano lukę VATowską i pieniądze z czarnej strefy trafiły do budżetu.

Miało być lepiej

"Zadłużenie sektora rządowego i samorządowego spadło - według szacunków Fitch - do 48,1 proc. PKB na koniec 2018 r." - liczyła niedawno agencja ratingowa Fitch. Jak widać oceniała nas bardziej pozytywnie, niż okazało się w rzeczywistości.

Plany wydatków "piątki Kaczyńskiego" zweryfikowały jednak dobre prognozy. Finansowane będą dodatkową emisją zadłużenia. Fitch przewiduje, że w najbliższym czasie dług publiczny wzrośnie szybciej niż gospodarka. Na koniec 2019 roku ma wynosić 49,1 proc. PKB, a w 2020 roku - 49,6 proc.

Według agencji, wpływ zaproponowanych wydatków rządowych na tempo wzrostu PKB będzie umiarkowany. Innymi słowy, analitycy oceniają, że 500+ na pierwsze dziecko i trzynasta emerytura nie przełożą się na wysoki wzrost konsumpcji.

