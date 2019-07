Dom za mniej niż 100 tys. zł. Zamówisz przez internet, w cenie z dostawą

Amazon to sklep, w którym można kupić wszystko, nawet dom. I to w przystępnej cenie. Gotowy drewniany domek o powierzchni 27 m kw.,z rynnami, oknami i blachodachówką kosztuje 19 tys. dolarów, czyli ok. 70 tys. zł. W tej cenie jest też dostawa.

W ofercie są nie tylko domy drewniane czy modułowe. Można też kupić piętrowy, modernistyczny budynek o całkowitej powierzchni 90 m kw. Tu już trzeba głęboko sięgnąć do kieszeni. Za gotową nieruchomość z "dowozem" trzeba zapłacić już 40 tys. dolarów, czyli ok. 150 tys. zł.

W Polsce królują domki letniskowe. Internet jest pełen ofert sprzedaży pomieszczeń z bali drewnianych. Ceny zaczynają się od 17 tys. zł do 44 tys. zł za egzemplarz. Do tego dochodzą inne koszty, jak montaż (ok. 3 tys. zł), instalacja okiennic i rynien (ok. 2 tys. zł) czy ocieplenie (podłogi, ściany, dach za 10 tys. zł.).