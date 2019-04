Donald Tusk marzy o anulowaniu brexitu. "Nie możemy ulec fatalizmowi"

Szef Rady Europejskiej we wtorek wygłosił w Parlamencie Europejskim przemówienie na temat dalszych procedur związanych z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Przypomniał, że w razie ratyfikacji umowy rozwodowej przedłużenie terminu brexitu zostanie automatycznie skrócone do pierwszego dnia kolejnego miesiąca. W tym dniu Wielka Brytania formalnie przestanie być członkiem Unii Europejskiej.

- Dla wszystkich jest jasne, że nie będzie ponownego otwarcia umowy o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii - podkreślił Donald Tusk. Zaznaczył, że dla ułatwienia ratyfikacji 27 krajów UE jest gotowych do ponownego rozważenia deklaracji politycznej na temat przyszłości stosunków z Wielką Brytanią .

Przemawiając do europosłów, Donald Tusk stwierdził, że przez wiele tygodni udział Wielkiej Brytanii w wyborach do Parlamentu Europejskiego "budził emocje, szczególnie w tej izbie". - Chcę przypomnieć, że Wielka Brytania ma prawo i obowiązek wzięcia udziału w tym wyborach tak długo, jak jest członkiem UE - powiedział polityk. - To nie podlega negocjacjom - podkreślił.