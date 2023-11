Doraźny remont zabytkowego mostu. Statki utknęły w porcie

Zabytkowy most w Giżycku uszkodzony

Most , który jest zabytkiem i znajduje się na kanale łuczańskim, został uszkodzony podczas remontu kanału, który trwa od wiosny. Starostwo posiada ekspertyzę, z której wynika, że wibracje maszyn remontujących kanał spowodowały uszkodzenie przyczółków mostu, co uniemożliwia jego otwieranie i zamykanie na sposób, jaki był możliwy przed remontem.

Samorząd zarezerwował 100 tys. zł

"Na razie trudno powiedzieć, czy i kiedy będziemy robili duży remont mostu. Wszystko zależy od tego, co się okaże po otwarciu przęsła" - przyznał starosta. Dodał, że nie można teraz wykluczyć, że w przyszłym roku most będzie otwierany np. 3 razy dziennie, a nie jak przed remontem — po 8, 10 razy dziennie.

"W przyszłym roku rozpocznie się przebudowa obwodnicy miasta. Ważne, by choć część ruchu aut osobowych mogła się odbywać przez most obrotowy" - przyznał Iwaszkiewicz.

Zabytkowy most obrotowy w Giżycku to jedna z wizytówek miasta. Ma on ponad 100 lat, jest długi na 20 metrów i szeroki na 8 metrów. Waży 100 ton i ręcznie obsługuje go jedna osoba — całe przęsło mostowe obraca się w bok o 90 stopni i ustawia się równolegle do nabrzeża. Otwarcie mostu wstrzymuje ruch kołowy i umożliwia przepływanie jednostek wodnych po kanale.