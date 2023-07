Droga Ukrainy do NATO jest jeszcze długa. "To nie jest dla nikogo tajemnica"

W trakcie trwającego szczytu NATO w Wilnie Sojusz wydał komunikat, z którego wynika, że przyszłość Ukrainy jest w jego szeregach . "W pełni popieramy prawo Ukrainy do wyboru własnych rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa. Przyszłość Ukrainy jest w NATO" – czytamy.

Najpierw Ukraina musi spełnić kilka warunków

Zobacz także: Skandaliczne słowa Orbana o Ukrainie. "Węgry nie są jedyne. Nie ma jedności, Putin to wykorzystuje"

Dziennikarze jednak przypomnieli, że NATO obiecało członkostwo Ukrainie już w 2008 r. w Bukareszcie . Rzecznik podkreślił, że pominięcie MAP-u jest następnym krokiem, a zarazem odnotowaniem postępów Ukrainy w drodze do NATO.

Ukraińcy rozczarowani

Przedstawiciele ukraińskiego rządu i dyplomacji są jednak rozczarowani ogólnikowym brzmieniem komunikatu NATO. W oficjalnej wypowiedzi narzekał na to prezydent Wołodymyr Zełenski. Natomiast szef ukraińskiego MSZ Dmytro Kułeba stwierdził, że NATO nie powinno trzymać "całej sytuacji i Ukrainy w zawieszeniu , jeśli chodzi o członkostwo".

Zrozumienie dla takiego stanowiska Kijowa wyraził rzecznik Departamentu Stanu. – Z pewnością rozumiemy, jak podchodzą do tego członkowie ukraińskich władz i ukraińskiego społeczeństwa. Niemożliwym jest sobie wyobrazić warunki, w których żyją, i rozumiemy, że biorąc pod uwagę te warunki, domagają się tego, czego się domagają. Myślę, że my robilibyśmy to samo, gdybyśmy byli w ich butach – ocenił Matthew Miller.