Drugi wzrost PKB w Europie. Rozwijamy się wolniej tylko od Węgrów

Gdyby nie te Węgry. Bratanki "i do szabli, i do szklanki" wyprzedzają nas wzrostem PKB już od czwartego kwartału 2018 i nie zamierzają dać się wyprzedzić.

O ile nasz wzrost gospodarczy (wyrównany sezonowo i kalendarzowo) utrzymał się na poziomie 4,1 proc. w trzecim kwartale bieżącego roku, to Węgrów co prawda spadł, ale do 4,8 proc. - podał Eurostat. Drugie miejsce w Europie zajmujemy ex aequo z Estonią.