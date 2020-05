Dziura budżetowa rośnie. Minister finansów: "za wcześnie na nowelizację budżetu"

"Największe spadki notujemy w dochodach z podatku CIT - ok. 30 proc., oraz PIT - ok. 11 proc." - powiedział minister finansów Tadeusz Kościński podczas obrad senackiej komisji budżetu i finansów publicznych. "Wpływy z podatku VAT oraz akcyzy są niższe o ok. 1,5 - 2 proc."