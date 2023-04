Efekty kryzysu już widać. Co piąta firma nie płaci kontrahentom w terminie

Opóźnienia w płaceniu faktur. Oto skutki

Płacenie z poślizgiem. W tej branży jest najgorzej

Tutaj odsetek przedsiębiorstw wskazujących zatory płatnicze jako poważną barierę w działalności sięga 62 proc., czyli ok. dwa razy więcej niż w usługach, transporcie czy handlu (30-37 proc.). Najlepiej oceniają sytuację przedsiębiorstwa przemysłowe – niepłacenie przez klientów jest poważną przeszkodą dla co 4. firmy wytwórczej.

Tyle firmy czekają na uregulowanie należności

60 proc. wartości niezapłaconych faktur mieści się w przedziale do 3 miesięcy, ale 11 proc. jest przeterminowana od 6 do 12 miesięcy, a 12 proc. ponad rok - wskazali autorzy badania. Co 4. ankietowana firma nie dostała pieniędzy za 30 proc. i więcej wartości sprzedanych towarów bądź usług - co zdaniem ekspertów - jest groźne dla utrzymania płynności finansowej.