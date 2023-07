Zuckerberg ćwiczy przed potencjalną walką z Muskiem. Pokazał z kim

Zuckerberg pokazuje zdjęcie bez koszulki

Wkrótce dojdzie do walki?

Chociaż pojedynek bogaczy kojarzonych z Facebookiem i Twitterem na razie pozostaje w sferze zapowiedzi, to jednak na samą myśl o nim ręce zaciera prezydent federacji UFC Dana White . Oszacował on, że przychody z walki mogłyby sięgnąć miliarda dolarów.

To byłby rekord. Do tej pory największą walką – pod względem finansowym – był pojedynek Conora McGregora z Floydem Mayweatherem w 2017 r. Rywalizacja przyniosła organizatorom ponad 600 mln dolarów.

A wszystko zaczęło się niewinnie – od ogłoszenia przez Metę, że chce wypuścić na rynek aplikację konkurencyjną do Twittera. Do planów tych odniósł się właściciel tej drugiej platformy, czyli Elon Musk i napisał, że "Ziemia nie może się doczekać, kiedy będzie ekskluzywnie tylko pod kciukiem Zucka bez jakichkolwiek innych opcji".

Wyzwanie przyszło od Muska

W odpowiedzi jeden z użytkowników przypomniał, że Mark Zuckerberg ćwiczy obecnie sporty walki . W odpowiedzi Elon Musk skwitował krótko: "Jestem gotów na walkę w klatce, jeśli on też".

Na odpowiedź nie musiał długo czekać. Szef Mety poprosił go na swoich mediach społecznościowych, by wskazał miejsce walki, na co właściciel Twittera odpowiedział: "Vegas Octagon". Dodał później również, że "ma świetny ruch, który nazywa 'morsem', gdzie po prostu leży na przeciwniku i nic nie robi".