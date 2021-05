Energylandia wystartowała. "Widać, że ludzie się stęsknili. Dużo gości realizuje bon turystyczny"

Nie chce jednak ujawnić, ilu gości pojawiło się w pierwszych godzinach po otwarciu. W Energylandii to zwyczajna praktyka. Park nigdy nie chwalił się danymi dziennymi. Informował zawsze o rocznych statystykach.

Jeśli wybierasz się właśnie do Energylandii, pamiętaj, że park będzie otwarty codziennie od godziny 10:00 do 18:00. Na stronie można znaleźć szczegółowy opis atrakcji i innych wydarzeń, widowisk.

- Energylandia jest w stanie zapewnić bezpieczną rozrywkę na światowym poziomie dzięki wprowadzonym zabezpieczeniom. System kamer termowizyjnych, kilkaset stacji do dezynfekcji rąk, oznaczone odstępy i zasady obsługi to nasza odpowiedź na dzisiejsze potrzeby bezpieczeństwa i komfortu.

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie realizacją bonu turystycznego firma utworzyła nawet nową infolinię, w której krok po kroku wyjaśnia, jak skorzystać z bonu. Otwarcie nie oznacza jednak, że wszystko wróciło do parkowej normy.

- Co prawda możemy przyjąć 50 procentowe obłożenie parku, ale należy pamiętać, że Energylandia to obszar 35 hektarów. Nie ma potrzeby rezerwacji biletów, ponieważ pierwsze kilka tygodni to okres przedsezonowy. Praktyka pokazuje, że potrzeba 2-4 tygodni na tak zwany rozruch przed wysokim sezonem - wyjaśnia rzecznik.