Eurojackpot. Kolejny lottomilioner. Główna nagroda nie padła, a i tak zgarnia ponad 2 mln zł

Trzech Niemców, jeden Słowak i jeden Polak wytypowali w piątek poprawnie 5+1 liczb, co zapewniło każdemu wygraną drugiego stopnia, czyli ponad 416 tys. euro na osobę, co przekłada się na 2,3 mln zł.

To nie wszystko, jeden z Polaków znalazł się wśród sześciu szczęśliwców, którzy poprawnie wytypowali 5+0 liczb, a to przekłada się na wygraną trzeciego stopnia. W przypadku ostatniego losowania to 122 tys. euro na osobę, a więc na konto Polaka wpłynie ponad 550 tys. zł.