Falstart PO. 100 konkretów mogło przedwcześnie znaleźć się w sieci. "Wyciek kontrolowany"

100 konkretów to założenia programu, który w sobotę mają ogłosić politycy Platformy Obywatelskiej. Specjalnie na tę okazję uruchomiono też stronę w sieci. Jednak partia zapomniała o jej zabezpieczeniu, przez co użytkownicy dostali się do treści. Niektórzy jednak twierdzą, że to "wyciek kontrolowany".