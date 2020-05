Gdynia. Deweloper sprzedaje zabytkowy schron

Zabytkowy schron ma 3 kondygnacje i w sumie 500 m. kw. powierzchni użytkowej. Budynek powstał w latach 40, zbudowano go na zlecenie niemieckich okupantów.

- Obecnie prowadzimy działania, by działka pod bunkrem została wydzielona z terenu naszej inwestycji. Zależy nam, by potencjał historycznego obiektu był w pełni wykorzystany. W tym celu jesteśmy w kontakcie z władzami samorządowymi i organizacjami społecznymi, które interesują się militariami oraz historią. Jesteśmy gotowi przekazać schron, ważne jest to, żeby obiekt w przyszłości był właściwie zagospodarowany i utrzymany - mówi "Gazecie Wyborczej" Łukasz Borkowski z firmy ATAL SA. Dodaje, że firma jest skłonna oddać budynek za symboliczną złotówkę.