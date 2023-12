Góral z Senatu pokazał majątek. Prześwietlamy oświadczenie Jana Hamerskiego

Oszczędności i dom w oświadczeniu Jana Hamerskiego

Sprawdziliśmy zatem, co znajduje się w oświadczeniu senackiego górala. Polityk zadeklarował, że posiada ok. 164,8 tys. zł oszczędności. Nie ma natomiast pieniędzy zgromadzonych w walutach obcych.

Wrażenie może robić metraż jego domu. Z oświadczenia wynika, że ma on 472,1 m kw. Jan Hamerski wycenił go na ok. 1,3 mln zł.

Przychody z uposażenia, emerytury i agroturystyki

Jeśli chodzi o kwoty, to z tytułu posługi parlamentarnej uzyskał on ok. 139,46 tys. zł uposażenia i ok. 38,28 tys. zł diety. Do tego dochodzi jeszcze świadczenie emerytalne w wysokości niecałych 50,9 tys. zł. Agroturystyka zapewniła natomiast 71 225 zł, a przychody żony z ZUS-u – niecałe 22,9 tys. zł.