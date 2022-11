Górnicy oburzeni słowami prezesa PiS. "Opowiada niedorzeczności na temat węgla"

Prezes PiS o węglu. Związkowcy reagują

"Istotnie, tuż po rosyjskiej inwazji na Ukrainę węgiel kamienny na europejskich rynkach kosztował nawet 420 USD/t. Obecnie cena ta wynosi ok 240 USD/t, czyli w przeliczeniu na złotówki ok. 1150 zł. Tymczasem polskie kopalnie sprzedają węgiel do elektrowni za ok. 400 zł" – czytamy w liście. "Tylko i wyłącznie dzięki taniemu polskiemu węglowi cena energii w Polsce od wielu miesięcy należy do najniższych w Europie" – podkreślili związkowcy.