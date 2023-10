Gospodarcze twarze PiS. Kogo znów zobaczymy w Sejmie? Kto się nie dostał?

Morawiecki, Sasin, Soboń

Jedną z nich jest bez wątpienia premier Mateusz Morawiecki. To on promował Polski Ład, program 500 plus oraz 13. i 14. emerytury. Do Sejmu startował z okręgu nr 12 (woj. śląskie). Głos na niego oddało 117 064 osoby, czyli 22,25 proc. spośród 526 167 biorących udział w głosowaniu. To wynik o kilka klas lepszy od jego kolegów i koleżanek z listy. Żaden z 23 startujących nie przekroczył granicy 10 tys. głosów. Startujący w tym samym okręgu z list KO Borys Budka zdobył ok. 100 tys. głosów.