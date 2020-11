Grodzki ostro ws. weta budżetu UE. "Wzywam rządzących do opamiętania"

Specjalne wystąpienie marszałka Senatu wyemitowały m.in.: TVP1, TVP Info oraz Polskie Radio. Grodzki zwrócił się w nim do rządzących. Apelował o opamiętanie i powrót do przestrzegania praworządności.

Marszałek zaznaczył, że Polacy przed laty podjęli już decyzje i jasno dali do zrozumienia, że Polska z racji swojego położenia nie może być neutralna i do wyboru ma rodzinę cywilizacji Zachodu albo autorytarne dyktatury Wschodu.

- Kilka pokoleń naszych rodaków walczyło o to, aby po latach zniewolenia przez komunistyczny reżim wrócić do grona krajów wolnego świata. Do Unii Europejskiej wstąpiliśmy z własnej woli. To my, dumny polski naród, zdecydowaliśmy o tym w referendum. Rząd nie ma mandatu do wyprowadzania nas z Unii bez zapytania narodu o zdanie - podkreślił.