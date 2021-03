Henryk K. podejrzany o kierowanie grupą przestępczą. Śledczy zabezpieczyli 12 mln zł

Henryk K. został zatrzymany latem 2020 roku w Buenos Aires . Obecnie trwa procedura ekstradycyjna. Prokuratura nadal prowadzi czynności. "Dotychczas zabezpieczono środki finansowe zlokalizowane na rachunku w jednym z domów maklerskich oraz część nieruchomości, którymi podejrzany faktycznie władał. Zablokowaliśmy też akcje i pieniądze, jakimi Henryk K. dysponował na rachunku bankowym w jednym z polskich banków. Łączna wartość zabezpieczonego mienia wynosi około 12 mln zł" - podała Prokuratura Krajowa w odpowiedzi na pytania "Pulsu Biznesu". To nie koniec. Śledczy poszukują dalszego majątku.

Twórca mięsnego giganta jest podejrzany m.in. o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, oszustwo w stosunku do mienia znacznej wartości, pranie pieniędzy, oszustwo kredytowe, przestępstwa skarbowe, a także tzw. zbrodnię vatowską .

W sprawie jest 13 podejrzanych. Czterem członkom zarządu Zakładów Mięsnych (ZMHK) z ostatnich lat - Grzegorzowi M., Piotrowi W., Dominice R. i Ewie Ł. - prokuratura postawiła zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej kierowanej przez Henryka K., oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości, wyłudzenia kredytowego, przestępstw skarbowych oraz tzw. zbrodni vatowskiej - wymienia "PB". To ostatnie oznacza, że menedżerom giełdowej spółki, jak i jej twórcy, który również ma usłyszeć ten zarzut, grozi aż do 25 lat więzienia.