Historyczny transport z Ukrainy. Pierwsza taka dostawa zboża przybiła do portu

We wtorek pierwszy zamówiony przez ONZ statek z ukraińskim zbożem, które miesiącami nie mogło opuścić kraju z powodu rosyjskiej inwazji, dotarł do Afryki. Masowiec pełen pszenicy dopłynął do Dżibuti, stąd dostawa zostanie przewieziona do Etiopii. Pszenica to jeden z najważniejszych towarów eksportowych Ukrainy. Jego transport drogą morską jest możliwy dzięki podpisanemu w lipcu porozumieniu.