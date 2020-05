Impact re:action 2020. Ruszyła bezpłatna rejestracja

Artykuł powstał przy współpracy z ImpactCEE

Czy – jak drwią sobie niektórzy - gdyby Ziemię zaatakowali Marsjanie, to pierwszą, mocną odpowiedzią na ich agresję byłoby obniżenie stóp procentowych, tak jak to stało się w przypadku pandemii koronawirusa? Zespół Impact re:action 2020 connected by Krakow, pierwszego Impact, odbywającego się wirtualnie, mają zupełnie inne zdanie.

Wyselekcjonowana grupa ekspertów z całego świata, z czołowych korporacji, think-thanków oraz uczelni wyższych, a także polscy liderzy biznesu i politycy spotkają się 3 czerwca online po to, by zaprezentować gotowe recepty i scenariusze na rozwój wobec nowych realiów. Bez mówienia „nie da się”, "to niemożliwe". Za to z premierowymi raportami, dyskusjami w formule roundtable oraz jasnymi, podpartymi wiedzą wnioskami. Generalna diagnoza nie pozostawia bowiem złudzeń i wyciąga nas wszystkich ze strefy komfortu. Brzmi ona: musimy mieć nowy plan na wszystko – od gospodarki, przez sektor zdrowia po edukację. Zatem do dzieła.

Raporty i stan gry

Ton narracji Impact re:action 2020 connected by Krakow nadaje założenie, że przez wszelkie kryzysy kraje i firmy nakierowane na innowację lub technologię przechodziły hartując się do szybkiego wzrostu. Przecież zmiana reguł w produkcji, dystrybucji czy konsumpcji nie oznacza utraty ludzkiego apetytu na nowości, nie resetuje kiełkujących technologii. Niesie zaś ze sobą wzrost popytu na wiedzę i docenia refleks. Wydarzenie zostało podzielone na trzy główne ścieżki tematyczne (digital economy, next health oraz borderless science), w ramach których grupy ekspertów zaprezentują realne rozwiązania w kluczowych obszarach.

W dziedzinie cyfryzacji polskiej gospodarki przygotowane przez ekspertów Politechniki Wrocławskiej, AIUT( polskiego lidera robotyzacji przemysłu), a także ekspertów Mastercard i Google. Raporty dotyczyć będą także ścieżek rozwoju polskich firm oraz instytucji z branży biotechnologicznej, będącej obecnie na celowniku inwestorów z całego świata.

Od ekspertów Polskiego Instytutu Ekonomicznego oraz Harvard Medical School dowiemy się w jaki sposób to właśnie Polska może zająć pole position w wyścigu o dołączenie do grona liderów tej branży. Osobne, rozbudowane opracowania, pokazywać będą również najbardziej aktualne prognozy oraz recepty dla Polski w obszarze cyfryzacji nauki. W 2020 r. hasło „go digital” brzmi bowiem wyjątkowo donośnie na każdym polu.

Scenariusz po Wielkim Resecie

- Nie, nie przewidzieliśmy Wielkiego Kryzysu. Ale gdy nadszedł, nauczyliśmy się działać szybko i celnie. Pod taką taktykę przedefiniowaliśmy całą firmę – stwierdził niegdyś Alfred P. Sloan, wieloletni szef General Motors, który wobec krachu amerykańskiej gospodarki w latach 30. dogonił liderów i w czasie ekonomicznej depresji ani razu nie zanotował straty.

To pozwoliło – raczkującej wciąż – motoryzacji przetrwać trudny moment i wprowadzać w tym samym czasie takie przełomowe innowacje jak automatyczna skrzynia biegów czy hamulce hydrauliczne.

Jakie recepty i nowiny przyniesie Impact re:action 2020 connected by Krakow?

Jak Polska gospodarka, nauka, społeczeństwo ma wypracować swój własny, nowy ład w kontekście nowego, globalnego rozdania? Gdzie szukać paliwa do wzrostu?

Kluczowi goście bezpłatnego Impact re:action 2020

Odpowiedzi przyniosą kluczowi decydenci, doświadczeni analitycy, naukowcy i menedżerowie tacy jak: Jadwiga Emilewicz, wicepremier (Ministerstwo Rozwoju), Paweł Borys (Polski Fundusz Rozwoju), Piotr Arak (Polski Instytut Ekonomiczny), Janusz Cieszyński (Ministerstwo Zdrowia) Justyna Orłowska (Ministerstwo Cyfryzacji), a także Bartosz Ciołkowski (Mastercard), Kai Keller (World Economic Forum), Mark Weber (MIT IBM Watson Lab, słynący z celnych prognoz i analiz w dziedzinie włączania AI w Przemysł 4.0), John Cohn (naukowiec i innowator), Esther Wójcicki, (Planet3) czy Krystian Jażdżewski (Warsaw Genomics).

Impact re:action 2020 connected by Krakow to zatem 3 x nowe: wydarzenie, wyzwania i rzeczywistość. Nowy plan na nowe czasy. I to według reguł, na które możemy mieć wpływ. Zarejestruj się bezpłatnie już dziś!

Artykuł powstał przy współpracy z ImpactCEE

