Interweniują ws. prądu z OZE. Co się dzieje w polskim systemie?

Najprostszym językiem. W dużym skrócie, PSE nie wyłączają mikroinstalacji, bo po prostu nie mają takich możliwości technicznych. Te instalacje prosumenckie wyłączają się same (a przynajmniej powinny) po przekroczeniu napięcia 253V w sieci. Jednak Polak potrafi i co robi? Dokłada sobie paneli na dachu zwiększając moc instalacji, oczywiście nikogo nie informując oraz kombinuje przy falowniku, tak żeby ten nie wyłączył się przy 253 V, ale np. przy 260 V. Jaki jest efekt? Generuje więcej energii, która nie zostaje zużyta, a tym samym powoduje wzrost napięcia w sieci, co w konsekwencji doprowadza do wyłączenia instalacji tych prosumentów, którzy przy falownikach nie kombinowali. O takim drobiazgu jak możliwość uszkodzenia urządzeń przyłączonych do sieci nie ma nawet co wspominać.