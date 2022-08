Jak zwrócić bilet w PKP?

Warunki zwrotu biletów PKP

PKP daje możliwość zwrócenia biletów zarówno tych kupionych w kasie, jak i przez internet. Warto jednak mieć na uwadze, że PKP potrąca tzw. odstępne w wysokości od 5 do 15 proc. wartości biletu. Oznacza to, że zwracając bilet PKP, otrzymamy 85 proc. zapłaconej kwoty. Co więcej, bilet PKP możemy zwrócić najpóźniej 5 minut przed godziną planowanego odjazdu pociągu.

Jeżeli jednak chcemy zmienić wyłącznie dzień lub godzinę podróży, a miejsce wyjazdu i docelowy cel podróży pozostają takie same, możemy skorzystać z opcji wymiany biletu. Będzie to korzystniejsze, ponieważ w takim przypadku PKP nie pobierze od nas odstępnego.

Zwrot biletu PKP kupionego przez internet

Zwrot biletu PKP kupionego bez rejestracji

Oczywiście zwrot biletu PKP online nie wymaga posiadania konta na stronie internetowej przewoźnika. Jak zwrócić bilet na pociąg, jeśli kupiliśmy go bez logowania? Po zakupie biletu, na nasz adres e-mail zostaje wysłany zarówno bilet, jak i link do panelu użytkownika. Musimy więc odszukać e-mail oraz wejść w link, który przekieruje nas do panelu użytkownika. W następnym kroku należy wejść w zakładkę "Opłacone", wybrać bilet, który chcemy zwrócić i kliknąć "Rezygnuj". W tym przypadku również zwrot środków otrzymamy do 30 dni.