Jak żyć długo i zdrowo? Odpowiada socjolog

AK: Naukowcy reprezentujący wiele dyscyplin, a szczególnie lekarze, specjaliści od zdrowia publicznego, psychologowie, badacze jakości życia, nie mają wątpliwości, że długość naszego życia i odporność na choroby jest szczególnie zależna od relacji, które nawiązujemy i utrzymujemy w swojej codzienności. Oczywiście uwarunkowania genetyczne, dieta, styl życia i aktywność fizyczna są istotne. Ale, może ku zaskoczeniu, okazuje się, że szczególnie ważne są nasze relacje - codzienne kontakty z ludźmi wokół nas. To one przedłużają życie.

AK: Tak i to bardzo. Tu nie chodzi tylko o siłę więzi w relacjach rodzinnych i grono przyjaciół. Jak się okazuje, ludzie żyją najdłużej tam, gdzie w lokalnych społecznościach i sąsiedztwach rozwijają regularne kontakty, spędzają czas razem, a w których to interakcjach czują się sobą. Mogą być naturalni, nie udają i nie aspirują by pokazać się jako ktoś lepszy i nie mają powodów być czuć się gorszym. Każdego dnia mamy szansę na rozwijanie serdecznych kontaktów z naszymi sąsiadami, wymianę zdań, spędzenie razem chwili czasu, co okazuje się szczepionką na cywilizacyjne presje i prozdrowotnym zasobem.

W ręce przyszłych mieszkańców trafi miejsce, które zostanie ich domem i w którym stworzą wspaniale funkcjonującą społeczność. Właśnie dlatego zaprojektowano kilkadziesiąt metrów kwadratowych przestrzeni nazwanej STREFĄ WSPÓLNOTY, w której znajdzie się szereg funkcji, uprzyjemniających nawiązywanie relacji z sąsiadami. Przestrzeń ta znajduje się na parterze, zaraz przy wejściu do budynku. Miejsce to zostanie podzielone na mniejsze, przenikające się strefy, w których będzie można oddawać się swoim pasjom.

STREFA COWORKINGOWA - dzięki zastosowaniu w strefie kawowej rozkładanych stołów normalnej wysokości, z łatwością przestrzeń tę można wykorzystać do pracy zarówno zdalnej na ekranie własnego komputera, jak i tej przy przygotowaniu wspólnych projektów do pracy czy szkoły.

STREFA FITNESS – to kameralna część przestrzeni przygotowana z myślą o entuzjastach aktywnego wypoczynku. Część ta zostanie wyposażona w maty do ćwiczeń, a także duże lustro umożliwiające kontrolę sportowych postępów.

STREFA BILARDA - ważnym elementem wyposażenia naszej Strefy Wspólnoty będzie stół do bilarda. Jego lokalizacja niedaleko Strefy Kawowej i telewizora pozwoli stworzyć doskonałe warunki do wieczornych spotkań.

-To obecnie unikat na skalę miasta, gdzie takie pomieszczenie, tak bardzo plastyczne, a jednocześnie reprezentacyjne, trafia w ręce przyszłych mieszkańców. Zależało nam na tym, aby przestrzeń wspólna nie przytłaczała ogromną powierzchnią, ale w łatwy sposób mogła ulegać transformacjom. Miejsce, w którym jednego dnia serwujemy kawę podczas spotkania biznesowego, drugiego dnia może okazać się idealne do przygotowania szkolnego projektu przez kilkuosobową grupę.- mówi przedstawiciel Apro Investment - Wiemy, że za Oceanem i na zachodzie Europy, takie rozwiązania są już must have nowych, prestiżowych inwestycji. Coraz więcej uwagi poświęca się także tematom wspólnotowym w większych miastach w Polsce. Nabywcy powoli zaczynają zdawać sobie sprawę z faktu, że mieszkanie to coś znacznie więcej niż cztery ściany. To także społeczność, w której można się zakorzenić - dodaje.