Setki inwestorów Janusza Palikota szykują bunt. Zaczęli się organizować

900 z ok. 4 tys. wierzycieli Janusza Palikota zaczęło się organizować, by odzyskać chociaż część pieniędzy zainwestowanych w jego biznesy - informuje "Rzeczpospolita". To efekt propozycji układu, jaki zaproponowała spółka Tenczynek Dystrybucja. Zadłużenie jej oraz Manufaktury Wódki, Piwa i Wina sięga 339 mln zł.