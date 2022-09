Japonia ma problem. Oto dlaczego nie może natychmiast odciąć się od Putina

Słaby jen i rosnąca inflacja

Na początku wojny jeden dolar kosztował ok. 115 jenów. We wtorek kurs wymiany dolara przekroczył 146 jenów.

- Choć ceny żywności nie rosną tak, jak w innych krajach, to Japończycy bardzo odczuwają zmianę. Dla nich jest to szok. Do tej pory przyzwyczajeni byli, że przez lata nic się w tej kwestii nie zmieniało - dodaje Marta Szczygieł.