JSW ma chrapkę na australijskie koncesje. Polska spółka szykuje się do przejęcia

- Rozmowy są kontynuowane w obszarze przygotowania całościowego planu w taki sposób, by chronić interes Skarbu Państwa i interes spółki, ale w taki sposób, by głównie chronić interes Skarbu Państwa i JSW - mówi cytowany przez PAP wiceminister energii Adam Gawęda.

Jak dodał wiceminister Gawęda nowy zarząd JSW kontynuuje te rozmowy. Czego brakuje, by doprowadzić sprawę do końca? W ocenie Gawędy cytowanego przez Polską Agencję Prasową trzeba tylko stworzyć "koncepcję prawnego opakowania" umowy.

Jeżeli chodzi o Dębieńsko to w grę wchodzi koncesja wydobywczą. Jan Karski to z kolei pozwolenie na poszukiwania. Przypomnijmy. Jeszcze w 2018 r. Australijczycy z Prairie Mining pozwali Ministerstwo Środowiska, bo resort nie przedłużył wyłącznego prawa do ubiegania się o koncesję wydobywczą na terenie planowanej kopalni Jan Karski.