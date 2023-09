Kiedy przysługuje Ci odszkodowanie za wypadek komunikacyjny?

Rodzaje wypadków komunikacyjnych kwalifikujących do odszkodowania

Zdarzenia na drodze dzielą się na dwie podstawowe grupy: wypadki i kolizje. W uproszczeniu z wypadkami mamy do czynienia, kiedy co najmniej jeden z uczestników zdarzenia został ranny lub doszło do jego śmierci. Natomiast w kolizjach dochodzi do szkód w mieniu, to tzw. stłuczki.