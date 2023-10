Kiedyś państwo wydawało bezterminowe prawo jazdy. Wkrótce trzeba będzie je wymienić

O sprawie pisze serwis fakt.pl i wskazuje, że przez ostatnie 10 lat prawo jazdy przeszło wiele zmian. Dziś inna jest strona graficzna dokumentu, zmieniły się też dane znajdujące się na nich, a jedną z ostatnich nowinek jest wirtualna wersja tymczasowego dokumentu w mObywatelu.

Bezterminowe prawo jazdy też trzeba wymienić

Co prawda osoby, które prawo jazdy uzyskały przed 18 marca 2013 r., mają w teorii bezterminowe dokumenty. W praktyce jednak i oni muszą je wymienić.

Wszystko przez szereg zmian, jakie przeszły prawa jazdy przez ostatnie 10 lat. Zgodnie z przepisami wymiany bezterminowych praw jazdy trzeba zrobić w latach 2028-2033. Nie ma przy tym znaczenia, w którym roku konkretnie zdecydujemy się to zrobić. Ważne, by dochować tego obowiązku we wspomnianej "pięciolatce"

Nowe prawo jazdy będzie ważne maksymalnie przez 15 lat. Kierowca jednak będzie musiał ponieść koszty wymiany.

Jak wskazuje fakt.pl, sama opłata za wymianę prawa jazdy to 100,50 zł (100 zł kosztuje wyrobienie dokumentu, natomiast 50 gr to opłata ewidencyjna). Do tego trzeba doliczyć ok. 200 zł, jeśli będą potrzebne badania lekarskie, gdyż poprzednie straciły ważność. Jednak nie w każdej kategorii trzeba je aktualizować. Ewentualnie trzeba będzie też zapłacić za wyrobienie nowego zdjęcia do dokumentu (od 25 do 50 zł).

Prawa jazdy już tylko terminowe

Od 18 stycznia 2013 r. prawa jazdy w Polsce są już wydawane wyłącznie na określony termin. Uprawnienie do prowadzenia pojazdów kategorii: B, B1, B+E, A, A1, A2, AM i T wydawane jest na 15 lat. Natomiast w przypadku kategorii: C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D+E, D1+E dokument trzeba wymienić po pięciu latach.

