Ukraina nie zaprosiła Polski? Jacek Sasin: odbije im się to czkawką

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, przemawiając podczas Międzynarodowego Forum Przemysłu Obronnego, poinformował o utworzeniu sojuszu, do którego mogą dołączać producenci broni i sprzętu wojskowego, by "wraz z Ukrainą budować arsenał wolnego świata".

Ukraińskie forum zbrojeniowe bez Polski

Minister ocenił, że "mamy do czynienia z serią nieprzyjaznych gestów ze strony Ukrainy w ostatnim czasie".

Pytany dlaczego na Forum nie było przedstawicieli Polski, odpowiedział: "to jest już pytanie raczej do strony polskiej, bo Polska została wśród pierwszych zaproszona na to wydarzenie".