Kiedy Polska w panice szukala dostawcow gazu miesiac temu, kiedy cena byla 344 Eur/kWh, Moskwa ze lzami szczescia przyjelaby propozycje progu na poziomie 275. Teraz jak typowa Pisiara marudzi, bo cena gazu spadla do 145. Szkoda tylko, ze dla konsumentow cena jest ciagle na kosmicznie wysokim poziomie. PiSdzielcy bez zenady drenuja kieszenie Polakow, chociaz ceny na rynku swiatowym w dostawach za miesiac sa na poziomie 145. Pisdzielcy kalkulowali podwyzki, gdy gaz byl po 344 eur. Niech wiec PiSiarnia nie mowi, ze walczy z inflacja. Dla nich wyzsze ceny to wieksze podatki i dochod dla budzetu. Gdyby ceny spadly do 10 Eur/kWh to wybrancy narodu i tak by trzymali wysokie ceny. widac to na przykladzie stacji Orlenu. Olej na gieldach jest tani, a ceny ani drgna.