Kompleksom już dziękujemy. Polskie firmy mogą podbijać świat

- Założyliśmy sobie sześć lat temu, że chcemy stworzyć taką platformę, która będzie w stanie konkurować z największymi firmami na świecie – wspomina. - Moją osobistą aspiracją jest, by wreszcie w Europie Środkowo-Wschodniej pojawiła się firma, która będzie w stanie konkurować z tymi największymi – dodaje. Martwi go, że w Polsce jesteśmy tylko odbiorcami skomplikowanych usług informatycznych. - Powinniśmy podjąć rękawicę i też wejść w ten rynek – uważa.

Zapala się, kiedy temat schodzi na technologie. Podkreśla, że to właśnie big data, czyli przetwarzanie gigantycznych ilości danych i sztuczna inteligencja będą decydowały o przewadze całych gospodarek. - Big data i sztuczna inteligencja będą kreować gospodarki krajowe, czy też światowe, będą źródłem przewagi militarnej gospodarczej, a nawet politycznej – zapewnia. - Sztuczna inteligencja sprawi, że zawody, które były rutynowe, manualne, polegające na powtarzalności przejdą do lamusa, a ludzie będą robić rzeczy bardziej ciekawe. Wyjątkowość ludzi będzie bardziej wyeksponowana kosztem rutynowych czynności, które mogą być wykonywane przez komputery – dodaje.

Przyznaje jednak, że internet ma i swoją ciemną stronę. - Często porównuję internet i to, co można z nim zrobić, do broni biologicznej. Internet robi dużo złego, choć robi też dużo dobrego – zauważa.

- Wykrywanie oszustw w VAT też jest dziś na całym świecie budowane na podstawie sztucznej inteligencji – wskazuje. - Jesteśmy już blisko tego, żeby ta sztuczna inteligencja była uczestnikiem naszego codziennego życia. Zresztą już korzystamy z niej na co dzień. I to jest ogromny sukces technologii: korzystamy z niej, a często tego nawet nie dostrzegamy – mówi.

Przywołuje przykład Chin. - W Chinach jest tak, że jak pan idzie na lotnisko i patrzy na rozkład lotów, to na tablicy wyświetla się pana twarz z informacją, do którego wyjścia ma pan iść. Jeżeli ma pan niski scoring, czyli na przykład zalega pan z podatkami, albo ma kłopoty z wymiarem sprawiedliwości, to może być tak, że nie wsiądzie pan do pociągu. W ostatnim roku kilkanaście milionów Chińczyków nie mogło skorzystać z pociągów z tego powodu – twierdzi szef Synerise.