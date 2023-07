Nastroje w gospodarce. GUS podał najnowsze dane

Karoll 45 min. temu zgłoś do moderacji 9 11 Odpowiedz

Bezrobocie 5%, gospodarka w stanie b. dobrym. Za kilka lat przegoniona zostanie Wielka Brytania, póżniej Tajwan (Prognozy MFW, nie PIS). Niemiecka prasa alarmuje, że w takim tempie do 2040 Pl będzie bogatsza od DE. O to są te WYBORY. Ryszy (ż) ma to zatrzymać. A bystrzy Polacy żyją aborcją i innymi głupotkami. Brawo Narodzie, brawo.