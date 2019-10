Kontrola w Alior Bank. KNF sprawdza, czy nie doszło do nadużyć

Przykładem niech będzie Neckermann, z którym Alior Bank podpisał umowę "o strategicznym partnerstwie" zaledwie na trzy miesiące przed tym, jak biuro podróży Thomas Cook ogłosiło upadłość, ciągnąc za sobą Neckermanna. Czy było to dla Alior Banku dużym zaskoczeniem? Cóż, dla branży turystycznej nie było, więc trudno powiedzieć, co uśpiło czujność bankowców. O tej – oraz innych "spektakularnych wpadkach giełdowych" pisze "Puls Biznesu" przy okazji trwającej od ponad dwóch tygodni kontroli, jaką w Banku prowadzi Komisja Nadzoru Finansowego.

Z kolei katowicka prokuratura ma wątpliwości co do zaangażowania Alior Banku w finansowanie znajdujących się w restrukturyzacji Zakładów Mięsnych Henryk Kania. O ból głowy - poniewczasie - bankowców przyprawiają również nietrafione decyzje w sprawie firmy paliwowej Onico. A to wszystko i tak najbardziej jaskrawe i medialne przypadki wątpliwych ruchów biznesowych Alior Banku. Efekt: spadek kapitalizacji banku o 3 mld zł, z 8 mld do około5 mld zł.