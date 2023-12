Nowe zasady kolędy. Teraz trzeba się postarać

rzeszowiak 59 min. temu zgłoś do moderacji 3 7 Odpowiedz

Pamietam gdy bylem dzieckiem jak to za komuny ksiadz przyszedl do nas PO KOLEDE ktora sie mu NALEZALA. Bylo to na drugi dzien po 3 krolach i mama dala mu 20.- zlotych i powiedziala ze sa to OSTATNIE PIENIADZE jakie mamy w domu, a tato przyniesie wyplate dopiero PIERWSZEGO LUTEGO. Ksiadz wzial te 20.- zlotych schowal do kieszeni i powiedzial - DOBRE I TO. I poszedl do kolejnego mieszkania w kamienicy gdzie mieszkalismy.