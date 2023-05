Koronacja króla Karola III uderzy w brytyjską gospodarkę. "Nikt nie będzie pracował"

Jak informuje "Rzeczpospolita" świąteczno-koronacyjny poniedziałek ma negatywnie wpłynąć na gospodarkę. Według szacunków ekonomistów odbije się to na PKB, które straci 0,7 pkt proc. "i zamiast przyspieszenia powrotu do wzrostu, pogłębi spadek". Pozytywne zmiany mogą nastąpić dopiero w trzecim kwartale.

Jak pisaliśmy we wrześniu ubiegłego roku na money.pl Elżbieta II odeszła w najtrudniejszym momencie. Na Wyspach sytuacja była najgorsza od lat. W Izbie Gmin debatowano o rozwiązaniu problemów związanych z największym od dziesięcioleci kryzysem energetycznym, a kurs funta brytyjskiego w stosunku do dolara nurkował do najniższego poziomu od 1985 r.