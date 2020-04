Koronawirus. Boris Johnson opuścił oddział intensywnej terapii

Boris Johnson na intensywnej terapii wylądował w poniedziałek wieczorem, niespełna 24 godziny po tym, jak trafił do szpitala. Chociaż początkowo Downing Street zapewniało, że wizyta szefa rządu w londyńskiej placówce leczniczej jest rutynowa, to jednak jego stan zdrowia się pogorszył. We wtorek istniało ryzyko, że premier będzie musiał być podłączony do respiratora. Pojawiło się bowiem podejrzenie, że polityk może mieć problemy z oddychaniem.