Koronawirus dał po kieszeni właścicielom mieszkań. Najemcy znikają, trudno znaleźć nowych, ceny spadły

- Pieniądze z wynajmu opłacają mój kredyt mieszkaniowy. Niestety od połowy kwietnia nie mam już lokatorów, zatem i pieniędzy. Moje zadłużenie rośnie, a wydawało mi się, że to rozsądne i pewne zabezpieczenie kredytu. Tym bardziej, że w normalnych czasach nowego najemcy szukałem tydzień - mówi money.pl Adam z Wrocławia, który z redakcją skontaktował się za pośrednictwem platformy #dziejesie .

Nasz czytelnik wynajmuje mieszkanie w atrakcyjnym, dobrze skomunikowanym punkcie Wrocławia. Blisko stąd do centrum i na wrocławskie uczelnie. Jednak nowego najemcy szuka już blisko trzy miesiące.

- Cenę obniżyłem już o blisko 500 zł i ciągle nic. Obecnie z opłatami to tylko 2,4 tys. zł Mieszkanie jest umeblowane, trzypokojowe, a chcę za nie teraz tylko tyle, żeby puste nie stało. W zeszłym roku nie mogłem się opędzić od chętnych - mówi Adam.

Na #dziejesie z podobnym problemem napisał do nas Paweł, również z Wrocławia. Pieniądze z wynajmu 70-metrowego mieszkania w centrum pomagają mu spłacać część kredytu za dom, w którym obecnie mieszka. Niestety i on został teraz bez tego źródła finansowania.

- Choć w umowie zastrzeżony był miesięczny okres wypowiedzenia, lokator zadzwonił w połowie czerwca i oznajmił, ze właśnie się wyprowadził. Od tego czasu nie ma z nim kontaktu, a wynajem nie jest do końca rozliczony. Nie miałem też od tej pory żadnego chętnego na oglądanie mieszkania - mówi nasz czytelnik.

- Cała nadzieja w tym, że wirus jednak jesienią nie wróci. Początek wakacji to nigdy nie był dobry czas na szukanie najemcy, ale teraz naprawdę nie jest kolorowo. Sytuacja jednak zacznie się poprawiać, bo powoli wracają Ukraińcy - mówi money.pl Bartosz Turek, główny analityk HRE Investments.

- Rzeczywiście liczba obecnych pustostanów na rynku wynajmu mocno nam wzrosła. W zeszłym roku w tym okresie było to ok. 6 proc. wszystkich mieszkań na rynku. Teraz jest to nawet 10 proc. - mówi analityk.

Jak zaznacza, uczelnie rzeczywiście jeszcze nie do końca zadeklarowały, jak będzie wyglądała nauka. Trzeba jednak mieć nadzieję, że wszystko wróci do normy. - Za miesiąc czy dwa najprawdopodobniej wszystko się uspokoi. Myślę jednak, że nie wszystkim uda się teraz znaleźć najemców. Szacuje się, że na rynku jest ok.1,2 mln mieszkań na wynajem. 10 proc. z tego daje pokaźną liczbę 120 tys. pustostanów. Zatem ta liczba jest naprawdę znacząca - mówi Bartosz Turek.