Koronawirus. Dziecko z podwyższoną temperaturą w żłobku, pracownicy bezradni

- Dyrektorzy żłobków nie są od podważania opinii lekarza - mówi wprost "GW" rzecznik GIS Jan Bodnar. Jednocześnie GIS nie zamierza tworzyć wytycznych co do przyjmowania dzieci do żłobków, a zapytany o to resort zdrowia odsyła do GIS. A dyrektorzy obawiają się, że placówki staną się kolejnymi ogniskami koronawirusa SARS-CoV-2.