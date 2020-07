mfw oprac. kros 44 minuty temu

Koronawirus. Szefowa MFW liczy, że pandemia zachęci państwa do budowy zielonej gospodarki

Trwający kryzys wywołany pandemią koronawirusa państwa powinny wykorzystać, by podłożyć fundamenty pod nową, zieloną gospodarkę - nie ma wątpliwości szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) Kristalina Georgiewa. Bułgarka zaapelowała do nich, by wzięły pod uwagę proekologiczne rozwiązania.

