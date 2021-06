Kwarantanna dla wracających z Chorwacji? Rząd wyjaśnia

Rząd zmienił brzmienie przepisu rozporządzenia, na mocy którego osoby, objęte po wjeździe do Polski 10-dniową kwarantanną, nie mogą jej skrócić, wykonując test na koronawirusa w ciągu 48 godzin.

W związku z tym w przypadku objęcia kwarantanną po przyjeździe z państwa Strefy Schengen lub państwa UE podróżny może się z niej zwolnić na tych samych zasadach, co dotychczas, czyli po wykonaniu w ciągu 48 godzin testu na koronawirusa i uzyskaniu negatywnego wyniku.

Test, zwalniający z kwarantanny, może wykonać również jeszcze na lotnisku. Zgodnie z obowiązującymi od końca marca przepisami podróżujących z tych państw z kwarantanny zwalnia również m.in. negatywny wynik testu wykonanego 48 godzin przed wjazdem do Polski.

Nadal z kwarantanny wjazdowej zwolnionych jest ponadto szereg podróżnych. To m.in. osoby w pełni zaszczepione przeciw COVID-19 szczepionką dopuszczoną w UE (po przyjęciu dawki co najmniej 14 dni wcześniej). Katalog zwolnień z obowiązkowej kwarantanny rząd rozszerzył również w piątek.

Zgodnie z piątkową zmianą od soboty z kwarantanny zwolnione będą dzieci do 12. roku życia przybywające do Polski zza granicy stanowiącej granicę zewnętrzną UE pod opieką osób zaszczepionych. W przypadku przekraczania granicy wewnętrznej UE dzieci do 12. roku życia z kwarantanny nadal zwalnia też negatywny wynik testu opiekunów wykonanego 48 godzin przed wjazdem.