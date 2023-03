Marketing automation – jakie to ma zastosowanie?

Czym jest marketing automation?

Automatyzacja marketingu jest etapem ewolucji działań marketingowych jako takich. Z języka angielskiego zjawisko to nosi nazwę marketing automation. Co to oznacza? To nowy, bardzo rozwojowy trend zauważalny w branży reklamy i szeroko rozumianym e-commerce.

Już od lat marketing automation wykorzystywany jest chociażby do monitorowania wizyt użytkowników na stronie WWW i do analizowania ich zachowań. Jednak obecnie specjaliści do spraw marketingu mają do dyspozycji o wiele więcej narzędzi z tego zakresu i są one skrzętnie wykorzystywane.

Przy zastosowaniu w praktyce marketing automation można prowadzić różnego rodzaju działania, przede wszystkim w internecie. Do tego celu wykorzystywane jest specjalne oprogramowanie, które bazuje na algorytmach i sztucznej inteligencji oraz na uczeniu maszynowym. Automatyzacja pomaga w obsłudze kampanii marketingowych, co jest szczególnie pożądane w przypadku prowadzenia ich na szeroką skalę.

Personalizacja treści wynikająca z automatyzacji marketingu

Zaletą wykorzystania mechanizmów z zakresu marketing automation jest możliwość spersonalizowania kampanii, dopasowania oferty do indywidualnych oczekiwań i wymagań klientów czy też poprawienia komunikatów reklamowych kierowanych do targetu. Używanie na stronach WWW systemów marketing automation pozwala na daleko idącą personalizację treści.

To ważne, by konsument otrzymywał od różnych firm tylko takie informacje i propozycje zakupu produktów i usług, których rzeczywiście oczekuje. Pozostałe są uznawane za niechcianą korespondencję i mogą jedynie rozdrażnić klienta, co buduje negatywny wizerunek marki.

Obecnie gromadzenie w ramach automatycznych systemów marketingowych danych o klientach, ich preferencjach i zrachowaniach, głównie w sieci, dostarcza tylu cennych informacji, że na ich podstawie można budować zindywidualizowaną, dopasowaną specjalnie do niego strategię marketingową.

Komunikaty, jakie firma kieruje do zainteresowanych klientów, stają się dobrane pod kątem ich potrzeb. Całe kampanie reklamowe w ramach marketing automation mogą być dopasowane do potrzeb indywidualnych odbiorców, a nie wymaga to od marketingowców karkołomnych działań. Wszystkie potrzebne im informacje zbiera system internetowy.

Dynamiczne kampanie marketingowe

Rozwój automatycznego internetu prowadzi do tego, że coraz częściej tradycyjne, statyczne strategie komunikacji wdrażane w konkretnych kanałach dotarcia do konsumentów są zastępowane nowoczesnymi, dynamicznie zmieniającymi się kampaniami marketing automation. Przykłady z życia wzięte pokazują, że takie narzędzia mogą przynieść pożądane efekty. W przeciwieństwie do tradycyjnych kampanii marketingowych, polegających chociażby na wysyłce newsletterów do szerokiej bazy odbiorców, wśród których wielu było takich, którzy szybko kasowali ze skrzynki mailowej listy, działania bazujące na marketing automation są selektywne. Przekaz kierowany jest tylko do tych osób, które potencjalnie zostaną klientami lub już korzystali z produktów albo usług danej firmy.

Trend ten zapoczątkował prowadzenie prawdziwego, żywego dialogu pomiędzy firmą a każdym zainteresowanym nią samą lub jej ofertą klientem. Niezależnie od tego, czy prowadzona jest mała czy duża kampania, automatyzacja marketingu okazuje się przydatna w kontekście lepszego wykorzystania ich potencjału.

Jak w praktyce funkcjonuje system do automatyzacji marketingu?

By osiągnąć korzyści wynikające z zastosowania marketing automation, narzędzia, które na to pozwolą, muszą być wdrożone na gruncie prowadzonego przedsiębiorstwa. Platformy do automatyzacji marketingu przede wszystkim gromadzą cenne dane dotyczące użytkowników. Zapisują informacje o: zainteresowaniach,

preferencjach zakupowych,

czynnikach demograficznych,

rodzajach czynności, jakie podejmują na danej stronie internetowej. Następnie takie dane poddawane są przetwarzaniu i analizowaniu przez oprogramowanie służące do automatyzacji marketingu. Platforma ta identyfikuje, kto może zostać potencjalnym klientem i tylko do niego kieruje odpowiedni przekaz o spersonalizowanym charakterze.

Systemy służące do automatyzacji marketingu niezależnie od operatora decydują, kiedy i do kogo oraz jaki przekaz skierować. Oszczędza to czas i zwiększa efektywność całej kampanii. Marketing zautomatyzowany zdejmuje z barków specjalistów ds. marketingu obowiązek wielogodzinnego prowadzenia analiz ręcznie. System wykorzystujący sztuczną inteligencję robi to automatycznie – dużo szybciej, wyciągając od razu pożądane wnioski.

Dlaczego warto stosować w praktyce marketing automation

Jeśli nie jesteś jeszcze do końca przekonany co do tego, że marketing automation to system dla Ciebie, to zapoznaj się z jego podstawowymi zaletami. Zalicza się do nich: personalizację przekazu reklamowego,

usprawnienie kampanii reklamowych,

znaczne zwiększenie sprzedaży produktów i usług,

poprawę wizerunku firmy w otoczeniu bliższym i dalszym,

możliwość monitorowania i analizowania na bieżąco zachowań użytkowników w obrębie strony WWW,

dokonywanie segmentacji potencjalnych klientów,

zautomatyzowanie procesu tworzenia ofert i reklam,

tworzenie rozbudowanych kampanii reklamowych, które przynoszą oczekiwane skutki. Automatyczny marketing dostarczy Tobie, specjalistom ds. marketingu lub agencjom reklamowym bardzo wartościowe dane dotyczące użytkowników.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

gospodarka porady business

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.