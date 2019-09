gospodarka oprac. Krystian Rosiński 24 minuty temu

Mlekovita eksportuje na potęgę. Wyroby trafiają do 159 krajów

Spółdzielnia mleczarska Mlekovita przedstawiała dane. Wynika z nich, że eksport stanowi ok. 30 proc. jej przychodów. Trafiają one na rynki 159 krajów, w tym do 28 państw Unii Europejskiej.

