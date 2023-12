Mołdawia jak Niemcy? Putin bardzo się myli

Putin reaguje na ruch UE

Kamil Całus ekspert z Ośrodka Studiów Wschodnich zwraca uwagę, że Putin "natychmiast ironicznie" podkreślił jednak, że "jeśli najbiedniejszy do niedawna kraj Europy, który uzyskuje od nas surowce energetyczne po dość niskiej cenie, chce z tego zrezygnować i płacić więcej, jak Niemcy to proszę bardzo".

" Mołdawia od lat otrzymywała gaz od Gazpromu po zupełnie normalnych, rynkowych cenach. Żadnych preferencji ani ulg nie kraj ten nie doświadczał. Od końca 2021 r. ceny gazu od Gazpromu zaczęły gwałtownie rosnąć, co doprowadziło do kilkukrotnego wzrostu taryf na gaz dla ludności i przemysłu. W efekcie Mołdawia zmuszona była do poszukiwania alternatywnych źródeł tego surowca i w końcu 2022 r. zrezygnowała korzystania z rosyjskiego gazu" - napisał na platformie X Kamil Całus.