Nadchodzi "kluczowy miesiąc" dla Rosji. "Powinna poważnie myśleć o swojej przyszłości"

Szósty pakiet sankcji będzie odczuwalny dopiero z czasem

- Dużo ważniejszą zapowiedzią jest kwestia objęcia sankcjami sektora finansowego Rosji. To ma bezpośredni wpływ na cały system handlowy i na zdolność Rosji do prowadzenia operacji międzynarodowych. To w czasie rzeczywistym przynosi realne rezultaty - podkreśla przedstawiciel MFW. - Jeżeli chodzi o zapowiedź dotyczącą ropy, to ponieważ ona dotyczy roku 2023, na konsekwencje tych decyzji będziemy musieli poczekać - ocenia w rozmowie z RMF FM.