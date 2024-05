Nastroje konsumentów. Znamy najnowsze dane GUS

RENCIŚCI 1 godz. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

POLACY - Niemcy żadnym przykładem dla Polski - Latem byliśmy u rodziny na Urlopie w Jeleniej Górze - Niemcy w niektórych sprawach, już są za Polską 10 lat a zaopatrzenie w sklepach, różnorodność towarów a zwłaszcza żywności, 20 lat za Polską - W Niemczech w sklepach w ostatnich latach tylko pułki się zmienili - W Polsce wszędzie widać nowoczesność, czysto, papierka nie znajdziesz - Berlin, Neukölln według Jeleniej Góry jest śmietnikiem - Niemcy nie to że stoją w miejscu, to jeszcze się cofają w rozwoju - Niemcy zostali tylko z nazwy - Jedyny rozwój Niemców, to w skali kraju sprowadzanie Tysiącami dziennie imigrantów a ratunkiem to AfD może być tylko dla Niemców