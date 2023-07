"Nie" dla parówek z Orlenu. Mentzen uderza w Obajtka

qwe 56 min. temu zgłoś do moderacji 5 5 Odpowiedz

a ja nie widzę żadnego powodu dlaczego po tankowaniu nie mógłbym kupić bułki z parówką. Osobiście rzadko to robię, ale skoro ludzie to lubią to dlaczego miałoby nie być tego w sklepie na stacji? Argument Mentzena nietrafiony.