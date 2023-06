Niemcy coraz więcej eksportują do sąsiadów Rosji. Najnowsze dane

Według Federalnego Urzędu Statystycznego od stycznia do kwietnia eksport niemiecki do Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP), bez Rosji, wyniósł 2,9 mld euro. Było to o 1,5 miliarda euro więcej niż w tym samym okresie w 2021 roku, czyli przed wojną, co odpowiada wzrostowi o 106,4 proc.