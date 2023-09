Niemcy mają duży problem. Jest plan naprawczy

Zuzia 39 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Będą budować, bo imigranci nie mają gdzie mieszkać. To będzie wiązało się z zassaniem z polskiego rynku pracy kilku a może i kilkunastu tysięcy budowlańców. Więc w Polsce ceny usług budowlanych wzrosną i będzie budować się mniej, a do tego ceny będą dalej rosły, bo będzie presja na płace. Ale to ruszy dopiero na wiosnę. W Niemczech już w tej chwili jest spory niedobór siły roboczej i praktycznie nie ma ludzi do pracy, tzn. są młodzi, ale oni dopiero co zaczynają pracować i wcale nie garną się do budowlanki.